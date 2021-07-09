Снайпер РФ убил воина на Приазовье - без отца остался двухмесячный малыш

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Снайпер российских террористов убил 24-летнего воина из Сумщины Евгения Курасова. Об этом стало известно в пятницу, 9 июля. Курасов был наводчиком-оператором 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы».

Как сообщил спикер областного военкомата Александр Бондаренко, тело погибшего защитника Украины должны доставить в Сумскую область вечером 10 июля. Похороны состоятся в воскресенье, 11 июля, в 12.00.

Евгению Курасову было 24 года. Он служил по контракту с октября 2019 года. Дома в селе Локня Сумского района у погибшего осталась жена с двухмесячным ребенком и родители.

Напомним, сегодня утром пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты осуществляли обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил смертельные ранения. Еще один защитник Украины с пулевым ранением находится в больнице, состояние его здоровья — удовлетворительное.