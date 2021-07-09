Посейдон. Фото: BBC

https://racurs.ua/n157209-poseydon-ojil-v-velikobritanii-unikalnoe-foto.html

Ракурс

Посейдон появился в волнах на побережье юга Великобритании. Бог морей буквально возник из одной из волн, показав свое лицо.

Необычного морского бога снял фотограф Джефф Оверс в городе Ньюхейвен, передает BBC.

На снимке видно волны, бьющиеся о стену гавани во время шторма. Фотограф заявил, что сделал фотографию во время прилива и ветра более 80 км/ч.

Это стало популярным местом для фотографов, поскольку море здесь «кипит» и сильный ветер бьет волны о стену. Когда брызги поднимаются, то время от времени создаются узоры, похожие на лицо, — рассказал автор фото.

Он добавил, что волна на переднем плане напоминает руку.

Фото является примером парейдолии, когда случайный образ воспринимается как что-то внятное. Например, в форме облаков усматриваются фигуры людей или животных, в геометрических фигурах — лицо. Это явление связано с особенностями человеческой психики и склонности мозга к поиску ассоциаций с различными объектами.

Напомним, ранее мы сообщали, что новых причудливых животных обнаружили на ядерном пустыре Фукусимы. Исследователи оценили последствия объединения диких кабанов из радиоактивной зоны с домашними свиньями, которые сбежали из местных ферм после аварии на АЭС. Согласно результатам исследования, в результате этого возник новый причудливый вид животных.

Источник: BBC