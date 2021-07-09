Безлюдна церемонія передачі олімпійського вогню відбулася в Токіо (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n157211-bezludna-ceremoniya-peredachi-olimpiyskogo-vognu-vidbulasya-v-tokio-foto.htmlРакурс
Олімпійський вогонь 9 липня передали столиці Японії. Церемонія естафети олімпійського вогню відбулася у присутності тільки 100 спеціально запрошених гостей.
Це були переважно чиновники і журналісти. Олімпійський вогонь прийняла губернаторка Токіо Юріко Коїке, повідомляє Kyodo.
Серед запрошених була присутня 74-річна Мієко Секи, яка під час Олімпійських ігор 1964 року в Токіо, у парку, де сьогодні відбулася церемонія, займалася кількома видами спорту.
Зазвичай прийняття олімпійського вогню відбувається під час урочистої церемонії за присутності великої кількості вболівальників. Але цьогоріч у постковідному Токіо все інакше. Маршрут естафети вогню цього року постійно змінювали, аби не сприяти поширенню коронавірусу.
Раніше цього тижня влада Японії оголосила про рішення не допускати глядачів на олімпійські змагання в Токіо. В столиці країни запровадили режим надзвичайної ситуації, який діятиме з 12 липня до 22 серпня.
Більшість змагань Ігор відбудуться в Токіо, але деякі заплановані за межами японської столиці.
Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня до 8 серпня. Ігри, як і Євро-2020, торік перенесли на 2021 рік.
9 липня в Токіо зафіксували 896 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на третину більше, ніж тиждень тому. Від початку пандемії в Японії померли майже 15 тис. людей.
Джерело: Kyodo