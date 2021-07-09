Ядерные конфликты с Россией и Китаем прогнозирует Пентагон

https://racurs.ua/n157213-yadernye-konflikty-s-rossiey-i-kitaem-prognoziruet-pentagon.html

Ракурс

Ядерные конфликты с Россией и Китаем прогнозирует Пентагон США в новом отчете о росте угрозы ядерного противостояния в мире. Отчет «Совместные ядерные операции» был составлен в апреле 2020 года и обнародован на этой неделе на запрос, направленный в рамках закона США о свободе информации.

В американском Министерстве обороны указывают, что ряд стран увеличивают свой ядерный арсенал, добавляют новое вооружение и «повышают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах». Среди таких стран фигурируют Россия, Китай, Северная Корея и Иран. В то же время Вашингтон «пытается сократить количество и роль ядерного оружия», пишет «Голос Америки».

Растет потенциальная возможность региональных конфликтов с участием ядерных стран — противников в нескольких частях мира, а также возможность проведения противниками ядерной эскалации во время кризиса или конфликта, — говорится в отчете.

В Пентагоне подчеркнули, что стратегия и доктрина России «делает упор на возможном использовании ядерного оружия в военных целях и целях принуждения». Кроме этого, в отчете указано, что Москва провела модернизацию «унаследованного» советского ядерного оружия, а также «разрабатывает и размещает новые ядерные боеголовки и системы запуска, гиперзвуковые системы доставки, крылатые ракеты наземного земли, с ядерным зарядом и ядерным двигателем, подводные автономные торпеды».