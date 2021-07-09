Зеленський перетрусив свій офіс – нові призначення. Олексій Дніпров, фото — ОП

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Ракурс

В Офісі президента України відбулися кадрові ротації. Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника ОП і перевів його на посаду свого радника.

Водночас керівник апарату голови ОП Олексій Дніпров отримав підвищення й став заступником Андрія Єрмака.

Дніпров у квітні 2013 — лютому 2015 років працював керівником апарату Міністерства освіти і науки України, згодом до квітня 2016 року вже працював на Банковій — заступником глави Адміністрації президента України. За каденції Зеленського Дніпров був головою комісії з питань громадянства, заступником голови Комісії державних нагород та геральдики, головою комісії при президентові України у питаннях помилування.

Дніпров в ОП працюватиме на посаді Костюка, який прийшов на Банкову із «Кварталу 95» в травні 2019 року після перемоги Зеленського на виборах.

Апарат ОП очолила Марія Вітушок, яка раніше працювала заступник керівника Головного департаменту ОП.

Нагадаємо також, що сьогодні Сергій Никифиров офіційно став спікером президента. Юлію Мендель звільнили з цієї посади. Раніше вона заявила, що працюватиме радником голови ОП Єрмака.