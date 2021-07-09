Зеленський призначив нового речника – що про нього відомо. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n157216-zelenskyy-pryznachyv-novogo-rechnyka-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Новим прес-секретарем президента України Володимира Зеленського став Сергій Никифоров.

Відповідний указ № 283/2021 опублікували на сайті глави держави в п’ятницю, 9 липня.

Новий речник супроводжував Зеленського під час офіційного візиту президента до Литви, який відбувся 6−7 липня.

Никифоров закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2008 році та має близько 15 років досвіду роботи на різних телеканалах.

З 2007 року він почав працювати на «Першому національному», а у 2011 році перейшов на ‎міжнародний канал Euronews та переїхав у французький Ліон. Свою роботу на Euronews Никифоров закінчив у 2017 році. Останнє місце роботи — інформаційний телеканал «Україна 24». Там він працював телеведучим, зокрема вів програму «Ранок чемпіонів».

За даними «Детектор медіа», після відставки Юлії Мендель на цю посаду претендували близько 70 людей. На першому етапі майбутній спікер президента повинен був записати відеозвернення. Після чого список претендентів скоротили до 10 осіб. Фінальну співбесіду з двома кандидатами проводив сам Зеленський.

Нагадаємо, президент призначив Юлію Мендель своєю речницею 3 червня 2019 року. Тоді її обрали на конкурсі з-поміж майже 4 тис. кандидатур. У квітні 2021 року вона залишила посаду прес-секретаря Зеленського. Мендель має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Як пишуть ЗМІ, її планують призначити позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Мендель відповідатиме за роботу з іноземними виданнями.