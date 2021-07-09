Зеленский назначил нового пресс-секретаря – что о нем известно. Фото: Инстаграм

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Ракурс

Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского стал Сергей Никифоров.

Соответствующий указ № 283/2021 опубликовали на сайте главы государства в пятницу, 9 июля.

Новый пресс-секретарь сопровождал Зеленского во время официального визита президента в Литву, который состоялся 6−7 июля.

Никифоров закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в 2008 году и имеет около 15 лет опыта работы на различных телеканалах.

С 2007 года он начал работать на «Первом национальном», а в 2011 году перешел на международный канал Euronews и переехал во французский Лион. Свою работу на Euronews Никифоров закончил в 2017 году. Последнее место работы — информационный телеканал «Украина 24». Там он работал телеведущим, в частности вел программу «Утро чемпионов».

По данным «Детектор медиа», после отставки Юлии Мендель на эту должность претендовали около 70 человек. На первом этапе будущий спикер президента должен был записать видеообращение. После чего список претендентов сократили до 10 человек. Финальное собеседование с двумя кандидатами проводил сам Зеленский.

Напомним, президент назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года. Тогда ее выбрали на конкурсе среди почти 4 тыс. кандидатур. В апреле 2021 года она оставила пост пресс-секретаря Зеленского. Мендель имеет научную степень кандидата филологических наук.

Как пишут СМИ, ее планируют назначить внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Мендель будет отвечать за работу с иностранными изданиями.