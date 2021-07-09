Панда. Фото: sites.google

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Ракурс

Статус большой панды изменили китайские власти — теперь это животное больше не находится под угрозой вымирания.

Но панда все так же считается уязвимым видом. Смена статуса произошла, поскольку количество панд в дикой природе достигло 1 тыс. 800 особей. Об этом сообщает BBC News.

Стране удалось спасти это уникальное животное благодаря многолетним усилиям по защите панд и расширению их естественной среды обитания. Стараниями китайских организаций удалось восстановить множество бамбуковых лесов, которыми питаются панды.

Однако правительство Китая предупреждает, что смена статуса большой панды вовсе не означает, что нужно ослаблять усилия по защите этого животного. Оно по-прежнему считается уязвимым видом, а значит надо продолжать заботиться о его сохранении.

Забавно, что пандемия благотворно сказалась на популяции панд в Китае. Так, когда в зоопарке Гонконга стало меньше людей, парочка панд наконец-то смогла спариться — видимо, посетители их очень отвлекали.

Источник: BBC News