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Ракурс
Популярный миф о COVID-вакцинации развеяли в Минздраве. Фото: Укринформ

Популярный миф о COVID-вакцинации развеяли в Минздраве

9 июл 2021, 18:10
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Вакцина против коронавируса не может вызвать заболевание COVID-19, но есть вероятность, что человек получает первую дозу препарата уже инфицированным.

После прививки организм нарабатывает иммунитет минимум три недели, в это время человек может подхватить коронавирус. Но в этом случае заболевание можно перенести легко и без осложнений. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Анализ данных клинических исследований показывает, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

В НСЗУ отмечают, что общая слабость или повышение температуры — это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Симптомы исчезают через несколько дней.

Однако если появились характерные симптомы COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, следует обратиться к своему семейному врачу, — указано в сообщении.

Напомним, в американской фармкомпании Pfizer подтвердили снижение эффективности вакцины через полгода после вакцинации. Также в Pfizer все чаще говорят о необходимости введения третьей дозы препарата иммунопрофилактики.

Источник: Ракурс


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