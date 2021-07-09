Популярний міф про COVID-вакцинацію розвіяли в МОЗ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n157219-populyarnyy-mif-pro-covid-vakcynaciu-rozviyaly-v-moz.html

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Вакцина проти коронавірусу не може спричинити захворювання на COVID-19, але є ймовірність, що людина отримує першу дозу препарату вже інфікованою.

Після щеплення організм напрацьовує імунітет щонайменше три тижні, в цей час людина може підхопити коронавірус. Але в цьому випадку захворювання можна перенести легко і без ускладнень. Про це повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ).

Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

У НСЗУ зазначають, що загальна слабкість або підвищення температури — це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Симптоми зникають через кілька днів.

Проте якщо з’явились характерні симптоми коронавірусу: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, слід звернутися до свого сімейного лікаря, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в американській фармкомпанії Pfizer підтвердили зниження ефективності вакцини через півроку після вакцинації. Також у Pfizer все частіше кажуть про необхідність введення третьої дози препарату імунопрофілактики.