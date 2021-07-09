Співробітники Microsoft отримають премію за роботу під час пандемії. Фото: rusradio.lt

https://racurs.ua/ua/n157218-spivrobitnyky-microsoft-otrymaut-premiu-za-robotu-pid-chas-pandemiyi.html

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Microsoft, американська компанія, виплатить своїм працівникам додатково 1 тис. 500 дол. за роботу під час пандемії коронавірусу.

Бонус отримують співробітники, які працюють як на території США, так і за кордоном. Про це повідомляє видання The Verge.

Премію виплатять всім співробітникам нижче рівня корпоративного віце-президента, які почали працювати на компанію з 31 березня 2021 року або раніше.

Нині в компанії працевлаштовані 175 тис. 508 співробітників у всьому світі. Загалом Microsoft витратить на виплату бонусів близько 200 млн дол., що дорівнює її прибуткам за менш ніж дві доби.

Раніше про виплату схожого бонусу заявили компанії Facebook (по 1 тис. дол.) та Amazon (по 300 дол.).

Нагадаємо, нещодавно Microsoft представила свою нову операційну систему Windows 11.

Джерело: The Verge