Голова Microsoft налякав Орвеллом вже у 2024 році

Орвелл. Фото: РИА

https://racurs.ua/ua/n155274-golova-microsoft-nalyakav-orvellom-uje-u-2024-roci.html

Ракурс

Microsoft, компанія-розробник комп’ютерних технологій, висловила занепокоєння розвитком штучного інтелекту.

Голова компанії Бред Сміт заявив, що життя, описане в книзі Джорджа Орвелла «1984», може стати реальністю вже у 2024 році. Про це він заявив в інтерв’ю програмі BBC «Панорама».

Сміт розповів, що вже зараз потрібно ухвалювати закони, які захищатимуть громадськість у майбутньому, оскільки технології штучного інтелекту зараз розвиваються надзвичайно швидко й наздогнати їх буде важно.

Цього не сталося в 1984 році, але якщо ми не будемо обережними, це може статися у 2024 році, — наголосив він.

За його словами, наразі в деяких частинах світу реальність усе більше наздоганяє наукову фантастику — так, Китай прагне вже до 2030 року стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту.

Згідно з дослідженням Comparitech, 54% із 770 млн камер відеонагляду у світі встановлені в Китаї. Ерік Шмідт, колишній гендиректор Google, а нині представник Комісії національної безпеки США зі штучного інтелекту, попередив, що перемога над Китаєм у цій сфері є необхідною для США та всього західного світу для захисту демократії.

Ми перебуваємо в стані геополітичного стратегічного конфлікту з Китаєм. Шлях до перемоги — об'єднати наші ресурси, щоби розробити національні та глобальні стратегії перемоги демократій у сфері штучного інтелекту. Якщо цього не зробити, на нас чекає майбутнє, у якому нам нав’яжуть інші цінності, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штучний інтелект навчили виявляти коронавірус на знімках грудної клітини, зроблених комп’ютерною томографією. Систему на основі штучного інтелекту для автоматизованого, швидкого та точного виявлення COVID-19 на знімках комп’ютерної томографії розробили вчені з китайського університету Гонконгу (CUHK).



Джерело: BBС