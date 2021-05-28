Глава Microsoft напугал Оруэллом уже в 2024 году

Оруэлл. Фото: РИА

https://racurs.ua/n155274-glava-microsoft-napugal-oruellom-uje-v-2024-godu.html

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Microsoft, компания-разработчик компьютерных технологий, выразила обеспокоенность развитием искусственного интеллекта.

Глава компании Брэд Смит заявил, что жизнь, описанная в книге Джорджа Оруэлла «1984», может стать реальностью уже в 2024 году. Об этом он заявил в интервью программе BBC «Панорама».

Смит рассказал, что уже сейчас нужно принимать законы, которые будут защищать общественность в будущем, поскольку технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстро и догнать их будет трудно.

Этого не произошло в 1984 году, но если мы не будем осторожны, это может произойти в 2024 году, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас в некоторых частях мира реальность все больше настигает научную фантастику — так, Китай стремится уже к 2030 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта.

Согласно исследованию Comparitech, 54% из 770 млн камер видеонаблюдения в мире установлены в Китае. Эрик Шмидт, бывший гендиректор Google, а ныне представитель Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту, предупредил, что победа над Китаем в этой сфере является необходимой для США и всего западного мира для защиты демократии.

Мы находимся в состоянии геополитического стратегического конфликта с Китаем. Путь к победе — объединить наши ресурсы, чтобы разработать национальные и глобальные стратегии победы демократий в области искусственного интеллекта. Если этого не сделать, нас ждет будущее, в котором нам навяжут другие ценности, — заявил он.



Напомним, ранее мы сообщали, что искусственный интеллект научили обнаруживать коронавирус на снимках грудной клетки, сделанных компьютерной томографией. Систему на основе искусственного интеллекта для автоматизированного, быстрого и точного обнаружения COVID-19 на снимках компьютерной томографии разработали ученые из китайского университета Гонконга (CUHK).

Источник: BBC