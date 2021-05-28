Низка організацій у світі знову постраждали від діяльності російських хакерів

https://racurs.ua/ua/n155273-rosiyski-hakery-zdiysnyly-novu-masovu-ataku-microsoft.html

Ракурс

Російські хакери з угруповання Nobelium здійснили атаку на кілька організацій і державних агентств США.

Загалом хвиля хакерських атак була спрямована на приблизно 3 тис. облікових записів електронної пошти у понад 150 різних організаціях у щонайменше 24 країнах. Віце-президент компанії Microsoft Том Берт повідомив про це у своєму блозі.

Щонайменше чверть організацій, які зазнали нападу, були залучені у сферах міжнародного розвитку, гуманітарної та правозахисної діяльності.

За словами Берта, хакери Nobelium також пов’язані з резонансною атакою на клієнтів IT-компанії SolarWinds, яка відбулася у 2020 році.

Ці атаки, схоже, є продовженням численних зусиль Nobelium щодо націлення на державні органи, які займаються зовнішньою політикою, в межах зусиль зі збору розвідданих, — зазначив Берт.



Зазначається, що хакери отримали доступ до облікового запису Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Вони розсилали листи, які нібито містять нову інформацію про шахрайство на виборах 2020 року, а насправді містять посилання на шкідливе програмне забезпечення, котре дозволяє хакерам отримати постійний доступ до зламаних комп’ютерів.

Нагадаємо, російських хакерів підозрюють у викраденні тисяч листів співробітників Державного департаменту США у 2020 році.