Ряд организаций в мире снова пострадали от действий российских хакеров, фото:

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Российские хакеры из группировки Nobelium осуществили атаку на несколько организаций и государственных агентств США.

В целом волна хакерских атак была направлена ​​на примерно 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях в не менее чем 24 странах. Вице-президент компании Microsoft Том Берт сообщил об этом в своем блоге.

По меньшей мере четверть организаций, которые подверглись нападению, были задействованы в сферах международного развития, гуманитарной и правозащитной деятельности.

По словам Берта, хакеры Nobelium также связаны с резонансной атакой на клиентов IT-компании SolarWinds, которая произошла в 2020 году.

Эти атаки, похоже, является продолжением многочисленных усилий Nobelium по нацеливанию на государственные органы, которые занимаются внешней политикой, в рамках усилий по сбору разведданных, — отметил Берт.



Отмечается, что хакеры получили доступ к учетной записи Агентства США по международному развитию (USAID). Они рассылали письма, которые якобы содержат новую информацию о мошенничестве на выборах 2020 года, а на самом деле содержат ссылки на вредоносное программное обеспечение, которое позволяет хакерам получить постоянный доступ ко взломанным компьютерам.

Напомним, российских хакеров подозревают в похищении тысяч писем сотрудников Государственного департамента США в 2020 году.