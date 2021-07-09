Розкішний дім епохи Ірода виявили біля Стіни плачу в Ізраїлі

https://racurs.ua/ua/n157217-rozkishnyy-dim-epohy-iroda-vyyavyly-bilya-stiny-plachu-v-izrayili-foto.html

Ракурс

«Будинок прийомів» епохи Ірода Великого виявили ізраїльські археологи під час розкопок біля Храмової гори в Єрусалимі. Розкішна громадська будівля, що датується кінцем епохи Другого храму між 538 роком до нашої ери і 70 роком нашої ери, стане частиною експозиції «Тунелі Стіни плачу».

Фрагменти будівлі, які знаходяться біля арки Вілсона на захід від Храмової гори, були розкопані ще Чарльзом Уорреном у XIX столітті. Але тільки в ході останніх розкопок будівлю вдалося повністю відкрити — вона складалася з двох розкішних залів і лобі з фонтаном, яке було прикрашено плоскими колонами коринфського ордера.

Керівник розкопок доктор Шломіт Векслер-Бдолах повідомив, що це найрозкішніша громадська будівля епохи Ірода Великого, виявлена у Єрусалимі. За його словами, вона розташовувалася на вулиці, що вела до храму. Археологи вважають, що в залах могли зустрічатися члени ради на прийомах. Також тут на честь почесних гостей могли проходити бенкети, на яких, за еллінським звичаєм, гості лежали на дерев’яних обідніх ложах.