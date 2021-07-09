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Розкішний дім епохи Ірода виявили біля Стіни плачу в Ізраїлі

Розкішний дім епохи Ірода виявили біля Стіни плачу в Ізраїлі (ФОТО)

9 лип 2021, 17:08
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«Будинок прийомів» епохи Ірода Великого виявили ізраїльські археологи під час розкопок біля Храмової гори в Єрусалимі. Розкішна громадська будівля, що датується кінцем епохи Другого храму між 538 роком до нашої ери і 70 роком нашої ери, стане частиною експозиції «Тунелі Стіни плачу».

Фрагменти будівлі, які знаходяться біля арки Вілсона на захід від Храмової гори, були розкопані ще Чарльзом Уорреном у XIX столітті. Але тільки в ході останніх розкопок будівлю вдалося повністю відкрити — вона складалася з двох розкішних залів і лобі з фонтаном, яке було прикрашено плоскими колонами коринфського ордера.

Керівник розкопок доктор Шломіт Векслер-Бдолах повідомив, що це найрозкішніша громадська будівля епохи Ірода Великого, виявлена у Єрусалимі. За його словами, вона розташовувалася на вулиці, що вела до храму. Археологи вважають, що в залах могли зустрічатися члени ради на прийомах. Також тут на честь почесних гостей могли проходити бенкети, на яких, за еллінським звичаєм, гості лежали на дерев’яних обідніх ложах.

Ці зали — частина нового маршруту, який розповість про непросте життя євреїв на стику хасмонейського і римського періодів, — повідомив глава Фонду спадщини Стіни плачу Мордехай Солі Еліав.

Джерело: Ракурс


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