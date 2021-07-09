Роскошный дом эпохи Ирода обнаружен у Стены плача в Израиле

https://racurs.ua/n157217-roskoshnyy-dom-epohi-iroda-obnarujen-u-steny-placha-v-izraile-foto.html

Ракурс

«Дом приемов» эпохи Ирода Великого обнаружили израильские археологи в ходе раскопок у Храмовой горы в Иерусалиме. Роскошное общественное здание, датируемое концом эпохи Второго храма между 538 годом до нашей эры и 70 годом нашей эры, станет частью экспозиции «Туннели Стены плача».

Фрагменты здания, находящегося у арки Уилсона к западу от Храмовой горы, были раскопаны еще Чарльзом Уорреном в XIX веке. Но только в ходе последних раскопок здание было полностью открыто — оно состояло из двух роскошных залов и лобби с фонтаном, которое было украшено плоскими колоннами коринфского ордера.

Руководитель раскопок доктор Шломит Векслер-Бдолах сообщил, что это самое роскошное общественное здание эпохи Ирода Великого, обнаруженное в Иерусалиме. По его словам, оно находилось на улице, ведущей к храму. Археологи полагают, что в залах могли встречаться члены совета на приемах. Также здесь в честь почетных гостей могли проходить пиры, на которых, по эллинистическому обычаю, гости возлежали на деревянных обеденных ложах.

Эти залы — часть нового маршрута, который расскажет о непростой жизни евреев на стыке хасмонейского и римского периодов, — сообщил глава Фонда наследия Стены плача Мордехай Соли Элиав.