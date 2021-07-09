Сотрудники Microsoft получат премию за работу во время пандемии. Фото: rusradio.lt

https://racurs.ua/n157218-sotrudniki-microsoft-poluchat-premiu-za-rabotu-vo-vremya-pandemii.html

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Microsoft, американская компания, выплатит своим работникам дополнительно 1 тыс. 500 дол. за работу во время пандемии коронавируса.

Бонус получают сотрудники, которые работают как на территории США, так и за рубежом. Об этом сообщает издание The Verge.

Премию выплатят всем сотрудникам ниже уровня корпоративного вице-президента, которые начали работать в компании с 31 марта 2021 или раньше.

Сейчас в компании трудоустроены 175 тыс. 508 сотрудников во всем мире. В целом Microsoft потратит на выплату бонусов около 200 млн долл., что равно ее доходам за менее чем двое суток.

Ранее о выплате похожего бонуса заявили компании Facebook (по 1 тыс. долл.) и Amazon (по 300 долл.).

Напомним, Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 11.

Источник: The Verge