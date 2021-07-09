Панда. Фото: sites.google

https://racurs.ua/ua/n157220-pandy-bilshe-ne-vvajautsya-vymyrauchym-vydom-u-kytayi-video.html

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Статус великої панди змінила китайська влада — тепер ця тварина більше не перебуває під загрозою вимирання.

Але панда і далі вважається вразливим видом. Зміна статусу відбулася, оскільки кількість панд у дикій природі досягла 1 тис. 800 особин. Про це повідомляє BBC News.

Країні вдалося врятувати цю унікальну тварину завдяки багаторічним зусиллям захисту панд і розширенню їхнього природного місця існування. Китайські організації домоглися відновлення бамбукових лісів, якими харчуються панди.

Однак уряд Китаю попереджає, що зміна статусу великої панди зовсім не означає, що потрібно послаблювати зусилля щодо захисту цієї тварини. Вона як і раніше вважається вразливим видом, тож потрібно продовжувати піклуватися про її збереження.

Цікаво, що пандемія позитивно позначилася на популяції панд у Китаї. Коли в зоопарку Гонконгу стало менше людей, парочка панд нарешті змогла спаритися — мабуть, відвідувачі їх дуже відволікали.

Джерело: BBC News