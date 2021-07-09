Новий речник Зеленського пообіцяв регулярні брифінги на Банковій

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Сергій Никифоров, новопризначений прес-секретар президента Володимира Зеленського, пообіцяв проводити регулярні брифінги.

Наскільки регулярними вони будуть, поки що сказати не можу. Офіс президента хоче проводити їх часто. Все залежить від наповнення. Ми не будемо вас кликати сюди, якщо нам не буде чого розказати, — заявив Никифоров в п’ятницю, 9 липня, на своєму першому після призначення брифінгу.

Він також повідомив, що серед його обов’язків — проведення брифінгів, супроводження президента на публічних заходах, донесення «меседжів від Офісу президента, якщо щось відбувається позапланово».

Новий речник президента прокоментував роботу Юлії Мендель на цій посаді та зазначив, що не читатиме її нову книгу.

Особисто я не стикався, не співпрацював як журналіст з пані Юлією. У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що, можливо, в неї були якісь там публічні такі, ну як би їх сказати, ну не будемо називати їх скандалами… Я спробую їх не повторювати, — сказав Никифоров.

Також він розповів, що дата зустрічі президента Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом «на стадії узгодження». Наприкінці брифінгу новий речник президента вибачився перед журналістами.

Вибачте, що такий захеканий, — сказав Никифоров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новим прес-секретарем президента України Володимира Зеленського став Сергій Никифоров. Юлію Мендель звільнили з цієї посади. Вона заявила, що працюватиме радником голови ОП Єрмака.