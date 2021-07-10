Популярний препарат виявився неефективним для лікування коронавірусу. Фото: Слово і Діло

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Популярний препарат від коронавірусу — азитроміцин — виявився неефективним у боротьбі за поліпшення стану пацієнтів з COVID-19.

Як з’ясували вчені, вживання цього антибіотика хворими не знижувало їхній ризик потрапляння в реанімацію чи смерті від коронавірусної інфекції. Про це повідомили в прес-службі Європейського товариства клінічної мікробіології (ECCMID).

Фахівці закликали медиків всіх країн світу найближчим часом відмовитися від використання цього препарату. Це знизить ризик того, що бактерії почнуть набувати стійкості до його дії.

За прогнозами вчених до 2050 року через стійкі до антибіотиків бактерії щороку у світі помиратиме 10 млн людей. ВООЗ вважає проблему стійкості до протимікробних препаратів (до яких належать і антибіотики) однією з десяти глобальних загроз здоров’ю.

Нагадаємо, у квітні Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема додавши тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19.