Банки самостійно вирішать, як зберігати банківську таємницю. Фото: Главком

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Набула чинності постанова правління НБУ від 06.07.2021года № 71, якою змінено порядок зберігання банківської таємниці.

Тепер розробляти нормативні акти, що регулюють порядок зберігання електронних даних, які містять банківську таємницю, кожен банк буде самостійно.

Таким чином, порядок зберігання інформації та ступінь її захисту в різних банках буде відрізнятися. Крім того, спрощено порядок розкриття банківської таємниці на запит уповноважених держорганів.

Згідно з новими змінами, тепер банківська таємниця може направлятися і в електронній формі, підписаній електронним цифровим підписом.

Передача файлів в електронному вигляді повинна здійснюватися в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв’язку.