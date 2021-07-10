Банки самостоятельно решат, как хранить банковскую тайну. Фото: Главком

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Вступило в силу постановление правления НБУ от 06.07.2021года № 71, которым изменен порядок хранения банковской тайны.

Теперь разрабатывать нормативные акты, регулирующие порядок хранения электронных данных, содержащих банковскую тайну, каждый банк будет самостоятельно.

Таким образом, порядок хранения информации и степень ее защиты в разных банках будет отличаться. Кроме того, упрощен порядок раскрытия банковской тайны на запрос уполномоченных госорганов.

Согласно новым изменениям, теперь банковская тайна может направляться и в электронной форме, подписанной электронной цифровой подписью.

Передача файлов в электронном виде должна осуществляться в зашифрованном виде и/или защищенными каналами связи.