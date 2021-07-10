Появление «второй Луны» на небе предсказали ученые

Появление «второй Луны» в небе предсказали ученые. Фото: losyash-library

https://racurs.ua/n157229-poyavlenie-vtoroy-luny-na-nebe-predskazali-uchenye.html

Ракурс

«Вторая Луна» на небе может появиться в результате взрыва звезды-сверхгиганта Бетельгейзе, прогнозируют ученые. Звезду будет видно не только ночью, а и днем.

Она взорвётся в ближайшее десятки тысяч лет. Яркость взрыва создаст иллюзию, будто на небе появится еще одна полная Луна. Об этом пишет Tengrinews.kz.

В конце 2019 года Бетельгейзе — красная звезда-сверхгигант в созвездии Ориона — начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что она может взорваться в ближайшее время.

Но, как позже установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.

Звезда находится относительно близко к Земле, на расстоянии около 550 световых лет. Это так называемая полуправильная переменная звезда. Она естественным образом светлеет и темнеет каждые 400 дней.

Напомним, ученые-астрономы, работающие на базе Калифорнийского технологического института обнаружили небольшую, но очень массивную звезду.

Источник: Tengrinews. kz