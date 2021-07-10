Появление «второй Луны» на небе предсказали ученые

Появление «второй Луны» на небе предсказали ученыеhttps://racurs.ua/n157229-poyavlenie-vtoroy-luny-na-nebe-predskazali-uchenye.htmlРакурс
«Вторая Луна» на небе может появиться в результате взрыва звезды-сверхгиганта Бетельгейзе, прогнозируют ученые. Звезду будет видно не только ночью, а и днем.
Она взорвётся в ближайшее десятки тысяч лет. Яркость взрыва создаст иллюзию, будто на небе появится еще одна полная Луна. Об этом пишет Tengrinews.kz.
В конце 2019 года Бетельгейзе — красная звезда-сверхгигант в созвездии Ориона — начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что она может взорваться в ближайшее время.
Но, как позже установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.
Звезда находится относительно близко к Земле, на расстоянии около 550 световых лет. Это так называемая полуправильная переменная звезда. Она естественным образом светлеет и темнеет каждые 400 дней.
Напомним, ученые-астрономы, работающие на базе Калифорнийского технологического института обнаружили небольшую, но очень массивную звезду.
Источник: Tengrinews. kz