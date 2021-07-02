Белый карлик. Фото: newatlas.com

https://racurs.ua/n156910-belogo-karlika-obnarujili-v-kosmose-on-tyajelee-solnca-no-ne-bolshe-luny.html

Ракурс

Небольшую, но очень массивную звезду обнаружили ученые-астрономы, работающие на базе Калифорнийского технологического института.

Диаметр найденного «белого карлика» не превышает размеров Луны, однако звезда весит в 1,3 раза больше Солнца. Это означает, что она почти достигла теоретического предела, за которым обычно следует взрыв. Об этом сообщает NewAtlas.

Астрономы отмечают, когда звезды определенной массы заканчивают свой жизненный цикл, они превращаются в красные гиганты, после чего сбрасывают оболочки, сохраняя плотные ядра. Эти «останки» неспособны бороться с воздействием собственной гравитации и превращаются в так называемые «белые карлики» — звезды, размером гораздо меньше большинства других, но при этом очень массивные.

По мнению ученых, массивный карлик появился вследствие слияния двух менее крупных звезд. Это очевидно не только по массе, но и по магнитному полю, в миллиард раз сильнее, чем солнечное, и сверхбыстром вращению — на полный оборот звезды идет всего семь минут.

Ученые предполагают, что найденный «белый карлик» превратится в нейтронную звезду, которые в норме формируются из более массивных объектов. Это будет означать, что нейтронные звезды возникают таким образом сравнительно регулярно.

Напомним, исследователи смогли впервые получить четкое изображение области, где рождаются звезды. Большую часть необходимых данных астрономы собрали благодарял инфракрасной обсерватории SOFIA.

Источник: NewAtlas