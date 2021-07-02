Білий карлик. Фото: newatlas.com

https://racurs.ua/ua/n156910-bilogo-karlyka-vyyavyly-v-kosmosi-vin-vajkyy-za-sonce-ale-ne-bilshyy-misyacya.html

Ракурс

Невелику, але дуже масивну зірку виявили вчені-астрономи, що працюють на базі Каліфорнійського технологічного інституту.

Діаметр знайденого «білого карлика» не перевищує розмірів Місяця, однак зірка важить в 1,3 рази більше Сонця. Це означає, що вона майже досягла теоретичної межі, за якою зазвичай слідує вибух. Про це повідомляє NewAtlas.

Астрономи зазначають, коли зірки певної маси закінчують свій життєвий цикл, вони перетворюються в червоні гіганти, після чого скидають оболонки, зберігаючи щільні ядра. Ці «останки» нездатні боротися з впливом власної гравітації і перетворюються в так звані «білі карлики» — зірки, розміром набагато менше більшості інших, але при цьому дуже масивні.

На думку вчених, масивний карлик з’явився внаслідок злиття двох менш великих зірок. Це очевидно не тільки по масі, але і по магнітному полю, в мільярд разів сильнішому, ніж сонячне, і надшвидкому обертанню — на повний оборот зірки йде всього сім хвилин.

Науковці припускають, що знайдений «білий карлик» перетвориться в нейтронну зірку, які в нормі формуються з більш масивних об'єктів. Це означатиме, що нейтронні зірки виникають таким чином порівняно регулярно.

Нагадаємо, дослідники змогли вперше отримати чітке зображення області, де народжуються зірки. Більшу частину необхідних даних астрономи зібрали завдяки летючій інфрачервоній обсерваторії SOFIA.

Джерело: NewAtlas