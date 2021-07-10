Появу «другого Місяця» на небі передбачили вчені. Фото: losyash-library

https://racurs.ua/ua/n157229-poyavu-drugogo-misyacya-na-nebi-peredbachyly-vcheni.html

Ракурс

«Другий Місяць» на небі може з’явитися в результаті вибуху зірки-надгіганта Бетельгейзе, прогнозують вчені. Зірку буде видно не тільки вночі, а й вдень.

Вона вибухне в найближчі десятки тисяч років. Яскравість вибуху створить ілюзію, ніби на небі з’явиться ще один повний Місяць. Про це пише Tengrinews.kz.

В кінці 2019 року Бетельгейзе — червона зірка-надгігант в сузір’ї Оріона — почала швидко втрачати видиму світність. Тоді передбачалося, що вона може вибухнути найближчим часом.

Але, як пізніше встановили вчені, причиною була викинута хмара пилу, яка перекрила видимість. Згодом яскравість Бетельгейзе повернулася.

Зірка знаходиться відносно близько до Землі, на відстані близько 550 світлових років. Це так звана напівправильна змінна зірка. Вона природним чином світлішає і темнішає кожні 400 днів.

Нагадаємо, вчені-астрономи, що працюють на базі Каліфорнійського технологічного інституту, виявили невелику, але дуже масивну зірку.

Джерело: Tengrinews. Kz