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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — понад 500 нових хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)

10 лип 2021, 08:56
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 9 липня, підхопили 507 людей, серед них 41 дитина та 33 медпрацівники.

На жаль, хвороба забрала життя 20 українців. Про це 10 липня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 364 особи;
  • одужало — 809 осіб;
  • здійснено тестувань — 40 тис. 197 (зокрема методом ПЛР — 18 тис. 520, методом ІФА — 8 тис. 452).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 240 тис. 753 особи;
  • одужало — 2 млн 176 тис. 919 осіб;
  • летальних випадків — 52 тис. 592;
  • проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 20 тис. 262.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Нагадаємо, вакцина проти коронавірусу не може спричинити захворювання на COVID-19, але є ймовірність, що людина отримує першу дозу препарату вже інфікованою.

Джерело: Ракурс


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