Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n157228-koronavirus-v-ukraine-bolshe-500-novyh-zabolevshih-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 9 июля, подхватили 507 человек, среди них 41 ребенок и 33 медработника.

К сожалению, болезнь унесла жизни 20 украинцев. Об этом 10 июля сообщило Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 364 человека;

выздоровело — 809 человек;

осуществлено тестирований — 40 тыс. 197 (в том числе методом ПЦР — 18 тыс. 520, методом ИФА — 8 тыс. 452).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 240 тыс. 753 человека;

выздоровело — 2 млн 176 тыс. 919 человек;

летальных случаев — 52 тыс. 592;

проведено ПЦР-тестов — 11 млн 20 тыс. 262.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Напомним, вакцина против коронавируса не может вызвать заболевание COVID-19, но есть вероятность, что человек получает первую дозу препарата уже инфицированным.