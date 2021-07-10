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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — больше 500 новых заболевших за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n157228-koronavirus-v-ukraine-bolshe-500-novyh-zabolevshih-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 9 июля, подхватили 507 человек, среди них 41 ребенок и 33 медработника.
К сожалению, болезнь унесла жизни 20 украинцев. Об этом 10 июля сообщило Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 364 человека;
- выздоровело — 809 человек;
- осуществлено тестирований — 40 тыс. 197 (в том числе методом ПЦР — 18 тыс. 520, методом ИФА — 8 тыс. 452).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 240 тыс. 753 человека;
- выздоровело — 2 млн 176 тыс. 919 человек;
- летальных случаев — 52 тыс. 592;
- проведено ПЦР-тестов — 11 млн 20 тыс. 262.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
Напомним, вакцина против коронавируса не может вызвать заболевание COVID-19, но есть вероятность, что человек получает первую дозу препарата уже инфицированным.
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