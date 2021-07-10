Що чекає на росіян, незаконно переселених в Крим, розповів Резніков. Фото: dpa

https://racurs.ua/ua/n157227-scho-chekaie-na-rosiyan-nezakonno-pereselenyh-v-krym-rozpoviv-reznikov.html

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Що чекає на мігрантів з Росії, які незаконно переселилися в окупований Крим, після деокупації півострова, розповів міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, цей крок — адміністративне видворення росіян. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.

Офіційна політика Кремля — завозити туди населення з Росії, оминаючи офіційні українські кордони, йде асиміляція, витіснення місцевого населення. Сьогодні, за нашою інформацією, це 500 тис., а, за деякими офіційними заявами кримської окупаційної влади, — від 700 тис. до 1 млн, — розповів Резніков.

Він наголосив, що є прихильником юридичних процедур під назвою видворення.

Це адміністративна процедура. Якщо ці громадяни потрапили до Криму не через Чонгар, Каланчак чи Чаплинку, значить, вони там перебувають незаконно на території України. І наслідки будуть, як скрізь у цивілізованому світі — видворення, — наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крим потерпає від мігрантів із Росії — на окупованому півострові населення збільшилося на мільйон осіб. За кілька років «колонізатори» можуть витіснити кримчан із Криму.