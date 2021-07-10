Что ждет россиян, незаконно переселенных в Крым, рассказал Резников. Фото: dpa

https://racurs.ua/n157227-chto-jdet-rossiyan-nezakonno-pereselennyh-v-krym-rasskazal-reznikov.html

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Что ждет мигрантов из России, которые незаконно переселились в оккупированный Крым, после деоккупации полуострова, рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, этот шаг — административное выдворение россиян. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

Официальная политика Кремля — завозить туда населения из России, минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. Сегодня, по нашей информации, это 500 тыс., а по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти — от 700 тыс. до 1 млн, — рассказал Резников.

Он подчеркнул, что является сторонником юридических процедур под названием выдворение.

Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не из Ченгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире — выдворение, — сообщил министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что Крым страдает от мигрантов из России — на оккупированном полуострове население увеличилось на миллион человек. За несколько лет «колонизаторы» могут вытеснить крымчан из Крыма.