Коронавирус в Крыму бьет рекорды по уровню смертности

Коронавирус в Крыму бьет рекорды по уровню смертностиhttps://racurs.ua/n157107-koronavirus-v-krym-bet-rekordy-po-urovnu-smertnosti.htmlРакурс
Коронавирус в Крыму бьет рекорды по смертности за последние три недели.
Уровень летальных случаев вырос на 62%, заявила так называемая «глава» управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Об этом сообщает «Крым. Реалии».
За все время пандемии, по данным оккупационных властей, от коронавируса умерли 1 тыс. 559 человек.
За прошедшие сутки, 6 июля, зафиксировано 335 новых случаев болезни, от осложнений скончались семь пациентов. Днем ранее, 5 июля, зарегистрировали новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Тогда обнаружили 337 случаев заражения.
Также в оккупированном Крыму выявили индийский штамм «Дельта», который является более опасным, чем другие варианты вируса.
Правозащитники утверждают, что статистика коронавируса в Крыму существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
Напомним, эксперты предполагают, что ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться в конце июле. В то же время пока что показатель заболеваемости составляет 1,8%, а смертность продолжает уменьшаться.
Источник: «Крым. Реалии»