Коронавирус в Крыму бьет рекорды по уровню смертности

Коронавирус. Фото: Слово и дело

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Коронавирус в Крыму бьет рекорды по смертности за последние три недели.

Уровень летальных случаев вырос на 62%, заявила так называемая «глава» управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

За все время пандемии, по данным оккупационных властей, от коронавируса умерли 1 тыс. 559 человек.

За прошедшие сутки, 6 июля, зафиксировано 335 новых случаев болезни, от осложнений скончались семь пациентов. Днем ранее, 5 июля, зарегистрировали новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Тогда обнаружили 337 случаев заражения.

Также в оккупированном Крыму выявили индийский штамм «Дельта», который является более опасным, чем другие варианты вируса.

Правозащитники утверждают, что статистика коронавируса в Крыму существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Напомним, эксперты предполагают, что ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться в конце июле. В то же время пока что показатель заболеваемости составляет 1,8%, а смертность продолжает уменьшаться.

Источник: «Крым. Реалии»