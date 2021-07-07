Коронавірус у Криму б'є рекорди за рівнем смертності. Фото: Слово і діло

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Коронавірус у Криму б'є рекорди за рівнем смертності за останні три тижні.

Рівень летальних випадків виріс на 62%, заявила так звана «очільниця» управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

За весь час пандемії, за даними окупаційної влади, від коронавірусу померли 1 тис. 559 осіб.

Упродовж минулої доби, 6 липня, зафіксовано 335 нових випадків хвороби, від ускладнень померли сім пацієнтів. Днем раніше, 5 липня, зареєстрували новий рекорд захворюваності на коронавірус. Тоді виявили 337 випадків зараження.

Також в окупованому Криму зареєстрували індійський штам «Дельта», який є небезпечнішим, ніж інші варіанти вірусу.

Правозахисники стверджують, що статистика коронавірусу в Криму істотно занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військовослужбовців і спецслужб.

Джерело: «Крим. Реалії»

Нагадаємо, експерти припускають, що ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитися в кінці липні. Водночас поки що показник захворюваності становить 1,8%, а смертність продовжує зменшуватися.