Коронавірус у Криму б'є рекорди за рівнем смертностіhttps://racurs.ua/ua/n157107-koronavirus-u-krymu-bie-rekordy-za-rivnem-smertnosti.htmlРакурс
Коронавірус у Криму б'є рекорди за рівнем смертності за останні три тижні.
Рівень летальних випадків виріс на 62%, заявила так звана «очільниця» управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська. Про це повідомляє «Крим. Реалії».
За весь час пандемії, за даними окупаційної влади, від коронавірусу померли 1 тис. 559 осіб.
Упродовж минулої доби, 6 липня, зафіксовано 335 нових випадків хвороби, від ускладнень померли сім пацієнтів. Днем раніше, 5 липня, зареєстрували новий рекорд захворюваності на коронавірус. Тоді виявили 337 випадків зараження.
Також в окупованому Криму зареєстрували індійський штам «Дельта», який є небезпечнішим, ніж інші варіанти вірусу.
Правозахисники стверджують, що статистика коронавірусу в Криму істотно занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військовослужбовців і спецслужб.
Джерело: «Крим. Реалії»
Нагадаємо, експерти припускають, що ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитися в кінці липні. Водночас поки що показник захворюваності становить 1,8%, а смертність продовжує зменшуватися.