Ракурсhttps://racurs.ua/
Самсонів день святкують 10 липня. Фото: 0532.ua
Самсонів день святкують 10 липняhttps://racurs.ua/ua/n157226-samsoniv-den-svyatkuut-10-lypnya.htmlРакурс
10 липня церковне свято преподобного Самсона. За народним календарем дату називають Самсонів день. Святий жив в VI столітті та походив зі знатної римської сім’ї. Преподобний Самсон багато років займався благодійністю і мирно помер у похилому віці. Його мощі були поховані в церкві святого Мокія.
День ангела святкують Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.
У світі відзначають День Ніколи Тесли. Видатний винахідник та фізик народився 10 липня у 1856 році, він є творцем близько 800 винаходів у сфері електротехніки. Саме він подарував людству змінний струм, флуоресцентне світло та бездротову передачу енергії.
День в історії:
- 1878 — в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток (до цього судді кричали).
- 1941 — відбувся погром у Єдвабному, під час якого кілька сотень місцевих євреїв були вбиті своїми польськими сусідами, більшість спалена у стодолі.
- 1943 — війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія;
- 1949 — внаслідок землетрусу загинуло таджицьке місто Хаїт, де проживали понад 20 тис. осіб;
- 1960 — збірна СРСР з футболу завоювала Кубок Європи;
- 1985 — французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації «Грінпіс»;
- 1991 — невідомі підірвали два пам’ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська область) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська область). Обидва пам’ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН.
- 1994 — Леоніда Кучму обрано президентом України, а Олександра Лукашенка — президентом Білорусі.
.