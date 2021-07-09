Самсонів день святкують 10 липня. Фото: 0532.ua

https://racurs.ua/ua/n157226-samsoniv-den-svyatkuut-10-lypnya.html

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10 липня церковне свято преподобного Самсона. За народним календарем дату називають Самсонів день. Святий жив в VI столітті та походив зі знатної римської сім’ї. Преподобний Самсон багато років займався благодійністю і мирно помер у похилому віці. Його мощі були поховані в церкві святого Мокія.

День ангела святкують Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, ​​Юрій.

У світі відзначають День Ніколи Тесли. Видатний винахідник та фізик народився 10 липня у 1856 році, він є творцем близько 800 винаходів у сфері електротехніки. Саме він подарував людству змінний струм, флуоресцентне світло та бездротову передачу енергії.

День в історії: