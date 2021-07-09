Самсонов день празднуют 10 июля. Фото: 0532.ua

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10 июля церковный праздник преподобного Самсона. По народному календарю дату называют Самсонов день. Святой жил в VI веке и происходил из знатной римской семьи. Преподобный Самсон много лет занимался благотворительностью и мирно скончался в преклонном возрасте. Его мощи были погребены в церкви святого Мокия.

День ангела отмечают Александр, Владимир, Егор, Иван, Петр, Юрий.

В мире отмечают День Николы Теслы. Выдающийся изобретатель и физик родился 10 июля в 1856 году, он является создателем около 800 изобретений в области электротехники. Именно он подарил человечеству переменный ток, флуоресцентный свет и беспроводную передачу энергии.

День в истории: