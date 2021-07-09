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Самсонов день празднуют 10 июля. Фото: 0532.ua
Самсонов день празднуют 10 июляhttps://racurs.ua/n157226-samsonov-den-prazdnuut-10-iulya.htmlРакурс
10 июля церковный праздник преподобного Самсона. По народному календарю дату называют Самсонов день. Святой жил в VI веке и происходил из знатной римской семьи. Преподобный Самсон много лет занимался благотворительностью и мирно скончался в преклонном возрасте. Его мощи были погребены в церкви святого Мокия.
День ангела отмечают Александр, Владимир, Егор, Иван, Петр, Юрий.
В мире отмечают День Николы Теслы. Выдающийся изобретатель и физик родился 10 июля в 1856 году, он является создателем около 800 изобретений в области электротехники. Именно он подарил человечеству переменный ток, флуоресцентный свет и беспроводную передачу энергии.
День в истории:
- 1878 — в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток (до этого судьи кричали).
- 1941 — состоялся погром в Едвабне, во время которого несколько сотен местных евреев были убиты своими польскими соседями, большинство из них сожгли в сарае.
- 1943 — войска Великобритании и США высадились на острове Сицилия;
- 1949 — в результате землетрясения погиб таджикский город Хаит, где проживало более 20 тыс. человек;
- 1960 — сборная СССР по футболу завоевала Кубок Европы;
- 1985 — французские спецслужбы затопили корабль Rainbow Warrior, принадлежавший организации «Гринпис»;
- 1991 — неизвестные взорвали два памятника — Степану Бандере в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская область) и Евгению Коновальцу в селе Зашков (Львовская область). Оба памятника были установлены на родине лидеров ОУН.
- 1994 — Леонид Кучма избран президентом Украины, а Александр Лукашенко — президентом Беларуси.
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