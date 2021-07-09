Собака, пропавшая 10 лет назад, вернулась к хозяину. Фото:

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Ракурс

Мужчина воссоединился с псом, который пропал 10 лет назад. В американском штате Техас хозяин долгое время пытался найти собаку, но поиски не приносили результата.

В 2021 году пес по кличке Самсон попал в собачий приют города Сан-Антонио. Его нашли на улице в стае, где были еще шесть бездомных собак, которым также оказали необходимую помощь. Об этом сообщает издание LADbible.

Он был в довольно тяжелом состоянии, грязный и весь в блохах. Перед началом лечения мы решили проверить, есть ли у пса микрочип, — и он был, — рассказал представитель приюта.

Сотрудники приюта связались с хозяином собаки. Пес узнал хозяина, а тот сокрушался, что у них отобрали столько времени, которое они могли бы провести вместе.

В приюте напомнили о важности микрочипов, благодаря которым у потерянных животных появляется больше шансов вернуться домой.

Напомним, в Великобритании кошка, пропавшая 13 лет назад, вернулась к хозяевам. Рози абсолютно здорова и упитана. Как ей удавалось скрываться столько лет на территории небольшого городка, остается загадкой.

Источник: LADbible