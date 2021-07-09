Собака, який зник 10 років тому, повернувся до господаря

https://racurs.ua/ua/n157225-sobaka-yakyy-znyk-10-rokiv-tomu-povernuvsya-do-gospodarya.html

Ракурс

Чоловік возз'єднався з псом, який пропав 10 років тому. В американському штаті Техас господар довгий час намагався знайти собаку, але пошуки не приносили результату.

У 2021 році пес по кличці Самсон потрапив до собачого притулку міста Сан-Антоніо. Його знайшли на вулиці в зграї, де були ще шість бездомних собак, яким також надали необхідну допомогу. Про це повідомляє видання LADbible.

Він був в досить важкому стані, брудний і весь у блохах. Перед початком лікування ми вирішили перевірити, чи є у пса мікрочіп, — і він був, — розповів представник притулку.

Співробітники притулку зв’язалися з господарем собаки. Пес впізнав господаря, а той був засмучений, що у них відібрали стільки часу, який вони могли б провести разом.

У притулку нагадали про важливість мікрочіпів, завдяки яким у загублених тварин з’являється більше шансів повернутися додому.

Нагадаємо, у Великій Британії кішка, яка зникла 13 років тому, повернулася до господарів. Розі абсолютно здорова і вгодована. Як їй вдавалося ховатися стільки років на території невеликого містечка, залишається загадкою.

Джерело: LADbible