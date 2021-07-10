Популярный препарат оказался неэффективным для лечения коронавируса

Лечение коронавируса. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n157231-populyarnyy-preparat-okazalsya-neeffektivnym-dlya-lecheniya-koronavirusa.html

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Популярный препарат от коронавируса — азитромицин — оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19.

Как выяснили ученые, употребление этого антибиотика больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).

Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата. Это снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.

По прогнозам ученых к 2050 году из-за устойчивых к антибиотикам бактериям ежегодно в мире будет умирать 10 млн человек. ВОЗ считает проблему устойчивости к противомикробным препаратам (к которым относятся и антибиотики) одной из десяти глобальных угроз здоровью.

Напомним, в апреле Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни, добавив тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19.