Когда спадет жара в Украине, рассказали синоптики. Фото: te.20minut.ua

https://racurs.ua/n157232-kogda-spadet-jara-v-ukraine-rasskazali-sinoptiki.html

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Жара в Украине сохранится как минимум до 19 июля. Небольшой отдых от высоких температур будет у жителей западных областей, но только на несколько дней.

11 июля будет без осадков, лишь в Карпатском регионе и в южных областях местами пройдут кратковременные дожди. 12 июля, кроме запада и востока, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

13 июля в Украине, кроме востока, 14 июня в южных и западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Температура ночью ожидается 16−22°, на юге и востоке страны до 25°, днем ​​28−34°.

До конца следующей недели столбики термометров ночью будут показывать 20−25°, днем ​​будут подниматься до 32−38°. В северных областях ночью ожидается 18−23°, днем ​​прогнозируется 30−35°. Почти во всех областях сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 10 июля ожидается жаркая. В течение суток столбики термометров в большинстве областей будут подниматься до 31−34° выше нуля.