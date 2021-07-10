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Ракурс
Поезд сошел с рельсов под Киевом – какие рейсы задерживаются

Поезд сошел с рельсов под Киевом — какие рейсы задерживаются (СПИСОК)

10 июл 2021, 11:32
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Часть пассажирских поездов «Укрзализныци» направляются с опозданием. Причиной стало схождение с рельсов товарного поезда на участке Васильков — Боярка в Киевской области.

Продолжаются работы над восстановлением полноценного движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Задерживаются такие рейсы:

  • № 144 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 142 Львов — Бахмут;
  • № 358 Рахов — Киев;
  • № 761 Киев — Одесса;
  • № 715 Киев — Львов;
  • № 20 Попасная — Киев;
  • № 50 Трускавец — Киев;
  • № 118 Черновцы — Чернигов;
  • № 10 Мариуполь — Киев;
  • № 81 Ужгород — Киев;
  • № 106 Одесса — Киев;
  • № 281 Геническ — Хмельницкий;
  • № 30 Ужгород — Киев.

Напомним, из-за непогоды 26 июня задерживались пассажирские поезда «Укрзализныци». Всего отставали от графика 15 поездов, которые двигались из западного направления.

Источник: Ракурс


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