Поезд сошел с рельсов под Киевом – какие рейсы задерживаются

https://racurs.ua/n157233-poezd-soshel-s-relsov-pod-kievom-kakie-reysy-zaderjivautsya-spisok.html

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Часть пассажирских поездов «Укрзализныци» направляются с опозданием. Причиной стало схождение с рельсов товарного поезда на участке Васильков — Боярка в Киевской области.

Продолжаются работы над восстановлением полноценного движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Задерживаются такие рейсы:

№ 144 Ивано-Франковск — Киев;

№ 142 Львов — Бахмут;

№ 358 Рахов — Киев;

№ 761 Киев — Одесса;

№ 715 Киев — Львов;

№ 20 Попасная — Киев;

№ 50 Трускавец — Киев;

№ 118 Черновцы — Чернигов;

№ 10 Мариуполь — Киев;

№ 81 Ужгород — Киев;

№ 106 Одесса — Киев;

№ 281 Геническ — Хмельницкий;

№ 30 Ужгород — Киев.

Напомним, из-за непогоды 26 июня задерживались пассажирские поезда «Укрзализныци». Всего отставали от графика 15 поездов, которые двигались из западного направления.