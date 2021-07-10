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Поезд сошел с рельсов под Киевом – какие рейсы задерживаются
Поезд сошел с рельсов под Киевом — какие рейсы задерживаются (СПИСОК)https://racurs.ua/n157233-poezd-soshel-s-relsov-pod-kievom-kakie-reysy-zaderjivautsya-spisok.htmlРакурс
Часть пассажирских поездов «Укрзализныци» направляются с опозданием. Причиной стало схождение с рельсов товарного поезда на участке Васильков — Боярка в Киевской области.
Продолжаются работы над восстановлением полноценного движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Задерживаются такие рейсы:
- № 144 Ивано-Франковск — Киев;
- № 142 Львов — Бахмут;
- № 358 Рахов — Киев;
- № 761 Киев — Одесса;
- № 715 Киев — Львов;
- № 20 Попасная — Киев;
- № 50 Трускавец — Киев;
- № 118 Черновцы — Чернигов;
- № 10 Мариуполь — Киев;
- № 81 Ужгород — Киев;
- № 106 Одесса — Киев;
- № 281 Геническ — Хмельницкий;
- № 30 Ужгород — Киев.
Напомним, из-за непогоды 26 июня задерживались пассажирские поезда «Укрзализныци». Всего отставали от графика 15 поездов, которые двигались из западного направления.
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