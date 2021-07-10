Детали предстоящей встречи Зеленского и Байдена раскрыли в ОП. Фото: Слово и дело

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время своего визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом широкий спектр двусторонних отношений.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью изданию «Телеграф», отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что встреча президентов США и Украины якобы отменена.

Это спекуляции. Не было никаких отмен. А вот что было — это телефонные разговоры президента Байдена и президента Зеленского. Не так много лидеров уже имели возможность дважды поговорить с президентом Байденом. Визит состоится. Мы его готовим с повышенной ответственностью, — сказал он.

По словам Жовквы, во время этого визита украинская сторона планирует обсудить широкий спектр двусторонних отношений. В частности лидеры двух стран обсудят ситуацию на Донбассе.

Идет коммуникация на соответствующих уровнях — руководитель Офиса президента Андрей Ермак постоянно общается с официальными представителями американской стороны. Во время встречи также будет идти речь об экономическом сотрудничестве, о новых экономических проектах, повышении товарооборота, который до пандемии составлял до 4 млрд долл. США ежегодно и имеет все шансы быть увеличен, — добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Украина сегодня проводит реформы быстрее и в большем объеме, чем любая страна Европы. Об этом он заявил во время брифинга в Литве, где находится с визитом, отвечая на вопрос о требовании ЕС и НАТО относительно более тщательного проведения реформ для повышения шансов на включение Украины в состав этих альянсов.

Источник: «Телеграф»