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В Украине 11 июля ожидается жаркая погода

Жара и осадки в Карпатах — погода в Украине на 11 июля (КАРТА)

10 июл 2021, 15:39
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Погода в Украине 11 июля будет жаркой.

В Карпатах, а также на юге возможны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 11 июля будет без осадков, небольшая облачность. Температура воздуха ночью составит +19…+21°, днем — +31…+33°. Ветер северо-восточный, 5--10 м/с.

Погода во Львове предусматривает дождь ночью и отсутствие осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до +17…+19°, днем — поднимутся до +28…+30°. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +20…+22°, днем — +31…+33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков, небольшая облачность. Ночью температура воздуха составит +18…+20°, днем — +31…+33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков, небольшая облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +18…+20° ночью и +31…+33° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 11 июля будет дождливо ночью и днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +17…+19° ночью и 29…+31° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Украине на 11 июля. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 июля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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