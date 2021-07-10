В Украине 11 июля ожидается жаркая погода

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Ракурс

Погода в Украине 11 июля будет жаркой.

В Карпатах, а также на юге возможны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 11 июля будет без осадков, небольшая облачность. Температура воздуха ночью составит +19…+21°, днем — +31…+33°. Ветер северо-восточный, 5--10 м/с.

Погода во Львове предусматривает дождь ночью и отсутствие осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до +17…+19°, днем — поднимутся до +28…+30°. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +20…+22°, днем — +31…+33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков, небольшая облачность. Ночью температура воздуха составит +18…+20°, днем — +31…+33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков, небольшая облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +18…+20° ночью и +31…+33° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 11 июля будет дождливо ночью и днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +17…+19° ночью и 29…+31° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 июля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.