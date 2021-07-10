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Ракурс
Алексей Данилов, фото: социальные сети

Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме — Данилов

10 июл 2021, 17:46
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Санкции, введенные в отношении одного из лидеров ОПЗЖ — Виктора Медведчука, действуют в полном объеме.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, информация о том, что санкции против Медведчука были ослаблены или «не работают», является дезинформацией.

Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении В. Медведчука и его активов или то что «санкции не работают» — сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствующая действительности, — заверил Данилов.

Также, по словам Данилова, не соответствует действительности информация о покупке одной из коммерческих структур сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку.

Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли" творцы «коррупционно-олигархической системы, — добавил Данилов.

Напомним, по информации СМИ, Медведчук смог вывести из-под санкции СНБО свою пьятипалубную яхту Royal Romance, спрятав ее в новых оффшорах.

Источник: Ракурс


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