Алексей Данилов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n157242-sankcii-v-otnoshenii-medvedchuka-deystvuut-v-polnom-obeme-danilov.html

Ракурс

Санкции, введенные в отношении одного из лидеров ОПЗЖ — Виктора Медведчука, действуют в полном объеме.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, информация о том, что санкции против Медведчука были ослаблены или «не работают», является дезинформацией.

Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении В. Медведчука и его активов или то что «санкции не работают» — сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствующая действительности, — заверил Данилов.

Также, по словам Данилова, не соответствует действительности информация о покупке одной из коммерческих структур сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку.

Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли" творцы «коррупционно-олигархической системы, — добавил Данилов.

Напомним, по информации СМИ, Медведчук смог вывести из-под санкции СНБО свою пьятипалубную яхту Royal Romance, спрятав ее в новых оффшорах.