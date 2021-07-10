9 июля на Донбассе погиб старший солдат Владимир Яськив, фото: 24-я ОМБр имени короля Даниила

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Ракурс

На Донбассе у населенного пункта Золотое 9 июля погиб старший солдат Владимир Яськив.

Об этом сообщается на странице 24-й ОМБр имени короля Даниила в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что в тот день Яськив находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра.

Врагу была дан адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но при смене позиции старшим солдатом Яськива произошло непоправимое … вражеский снайпер смертельно ранил Владимира, — отмечается в сообщении.

Яськив — выходец из села Большие Борки Тернопольской области. Вскоре был отмечать свое 44-летие. В своем подразделении он проходил службу уже полтора года.

Напомним, по состоянию на 9 июля на Донбассе с начала месяца погибли четверо украинских военных.