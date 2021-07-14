Зеленський каже про підтримку Сі Цзіньпіном цілісності України, Китай не коментує

https://racurs.ua/ua/n157389-zelenskyy-kaje-pro-pidtrymku-si-czinpinom-cilisnosti-ukrayiny-kytay-ne-komentuie.html

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Перша розмова Володимира Зеленського із очільником Китаю Сі Цзіньпіном відбулася у телефонному режимі ввечері 12 липня. Згодом на Банковій заявили, що Пекін запевнив главу держави в підтримці територіальної цілісності України. Проте у повідомленнях посольства та ЗМІ Китаю згадки про це немає. Раніше КНР не голосувала за жодну резолюцію ООН про засудження російської окупації Криму.

За даними Офісу президента України, очільники держав домовилися укласти угоду про безвіз між Україною й Китаєм. Зеленський також назвав Китай торговельно-економічним партнером України номер один у світі.

Голова КНР, у свою чергу, наголосив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, — вказано на сайті Офісу президента України.

Зауважимо, що підтримка «єдиного Китаю» передбачає невизнання Тайваню.

Водночас у прес-релізі щодо перемовин Зеленського і Сі Цзіньпіня, опублікованому посольством КНР у Києві, згадки про підтримку територіальної цілісності України немає. Аналогічну інформацію оприлюднило й державне ЗМІ Китаю Xinhua News Agency. У новині про розмову Зеленського із Сі Цзіньпіном, зокрема, вказано:

Зеленський зазначив, що Китай щойно відсвяткував 100-ту річницю заснування Комуністичної партії Китаю (КПК), і що Україна висловила у зв’язку з цим свої вітання. Він побажав китайському народу під керівництвом КПК ще більших великих досягнень… Зеленський заявив, що Україна твердо дотримується принципу єдиного Китаю.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилися новини про те, що Україна підписала таємну угоду з Китаєм про інфраструктурні інвестиції, аби «позбутися залежності Заходу». З подібними заголовками у Китаї виходили новини щодо останньої співпраці з Києвом. Йдеться про угоду між урядами України та КНР щодо дорожнього будівництва, мостів, залізничних шляхів та транзитних пунктів.

Китайське видання Global Times також писало про рішення МЗС України відмовитися від засудження геноциду уйгурського народу в ООН. Після цього держЗМІ Китаю оприлюднили інтерв’ю глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, в якому він захоплювався досягненнями Комуністичної партії Китаю. Водночас правозахисники нагадують про гібридну окупацію Гонконгу, злочини Китаю у Тибеті, агресію проти Тайваню, геноцид уйгурського народу, приховування істини про події в Ухані, шпигунські війни проти Заходу, глобальну економічну експансію.