Партійні школи за прикладом комуністів Китаю хоче побудувати “слуга” Корнієнко

https://racurs.ua/ua/n157337-partiyni-shkoly-za-prykladom-komunistiv-kytau-hoche-stvoryty-sluga-korniienko.html

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Партійні школи за прикладом Комуністичної партії Китаю хоче розбудувати в Україні лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Перший заступник глави фракції монобільшості вважає, що Київ може перейняти досвід КНР в питанні держуправління.

Ми можемо перейняти той (досвід — ред.), який стосується, наприклад, питань партійної меритократії. Він дуже корисний. В Україні подібні спроби неодноразово теж були. Йдеться про те, коли ти просуваєшся державними соціальними ліфтами, партійними, за рахунок своїх навичок, успіхів і досягнень. У Комуністичній партії Китаю 95 млн членів. З огляду на таку структуру, гадаю, там кілька мільйонів керівників. Вони ж не беруться з повітря. Там є внутрішньопартійні школи, де проходять навчання і підготовку, — розповів Корнієнко у коментарі Цензор.НЕТ.

Нардеп-«слуга» зазначив, що ще не читав книгу очільника КНР Сі Цзіньпіна про державне управління. Корнієнко також стримано відповів на запитання щодо смертної кари для корупціонерів, яка існує в Китаї.

Всередині будь-якої країни відбуваються різні процеси. Нам не все може подобається. Це теж нормально. Але це (Китай — ред.) — наш найбільший торговельний партнер, країна, яка подолала бідність, у якої є, що перейняти у питанні менеджменту і побудови стратегій, — вказав «слуга».

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилися новини про те, що Україна підписала таємну угоду з Китаєм про інфраструктурні інвестиції, аби «позбутися залежності Заходу». З подібними заголовками у Китаї виходили новини щодо останньої співпраці з Києвом. Йдеться про угоду між урядами України та КНР у сфері транспорту та зв’язку. Зокрема у питаннях дорожнього будівництва, мостів, залізничних шляхів та транзитних пунктів. Угода була підписана 30 червня міністром торгівлі КНР Ваном Вентао та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. При цьому, в українських медіа подібної інформації не було.

Китайське видання Global Times також писало про рішення МЗС України відмовитися від засудження геноциду уйгурського народу в ООН. Після цього держЗМІ Китаю оприлюднили інтерв’ю глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, в якому він захоплювався досягненнями Комуністичної партії Китаю. Водночас правозахисники нагадують про гібридну окупацію Гонконгу, злочини Китаю у Тибеті, агресію проти Тайваню, геноцид уйгурського народу, приховування істини про події в Ухані, шпигунські війни проти Заходу, глобальну економічну експансія. На тлі політики Комуністичної партії Китаю ЄС, США та Велика Британія згортають економічну співпрацю з Пекіном, а Японія посилює оборону через «червону загрозу».

Джерело: Цензор.НЕТ.