Партийные школы по примеру коммунистов Китая хочет создать «слуга» Корниенко

https://racurs.ua/n157337-partiynye-shkoly-po-primeru-kommunistov-kitaya-hochet-sozdat-sluga-kornienko.html

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Партийные школы по примеру Коммунистической партии Китая хочет построить в Украине лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Первый заместитель главы фракции монобольшинства считает, что Киев может перенять опыт КНР в вопросе госуправления.

Мы можем перенять тот (опыт — ред.), который касается, например, вопросов партийной меритократии. Он очень полезен. В Украине подобные попытки неоднократно тоже были. Речь идет о том, когда ты продвигаешься государственными социальными лифтами, партийными, за счет своих навыков, успехов и достижений. В Коммунистической партии Китая 95 млн членов. Учитывая такую структуру, думаю, там несколько миллионов руководителей. Они же не берутся из воздуха. Там есть внутрипартийные школы, где проходят обучение и подготовку, — рассказал Корниенко в комментарии Цензор.НЕТ.

Нардеп-«слуга» отметил, что еще не читал книгу главы КНР Си Цзиньпина о государственном управлении. Корниенко также сдержанно ответил на вопрос о смертной казни для коррупционеров, которая существует в Китае.

Внутри любой страны происходят различные процессы. Нам не все может нравится. Это тоже нормально. Но это (Китай — ред.) — наш крупнейший торговый партнер, страна, которая преодолела бедность, в которой есть, что перенять в вопросе менеджмента и построения стратегий, — резюмировал «слуга».

Напомним, недавно в СМИ появились новости о том, что Украина подписала тайное соглашение с Китаем об инфраструктурных инвестициях, чтобы «избавиться от зависимости Запада». С подобными заголовками в Китае выходили новости о переговорах с Киевом. Речь идет о соглашении между правительствами Украины и КНР в сфере транспорта и связи. В частности, в вопросах дорожного строительства, мостов, железнодорожных путей и транзитных пунктов. При этом в украинских медиа подобной информации не было.

Китайское издание Global Times также писало о решении МИД Украины отказаться от осуждения геноцида уйгурского народа в ООН. После этого госСМИ Китая обнародовали интервью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, в котором он восхищался достижениями Коммунистической партии Китая. Вместе с тем правозащитники напоминают о гибридной оккупации Гонконга, преступлениях Китая в Тибете, агрессии против Тайваня, геноциде уйгурского народа, сокрытии истины о событиях в Ухане, шпионских войнах против Запада, глобальной экономической экспансии. На фоне политики Коммунистической партии Китая ЕС, США и Великобритания сворачивают экономическое сотрудничество с Пекином, а Япония усиливает оборону из-за «красной угрозы».