Украинский топ-гимнаст пропустит Олимпиаду — что нашли у Верняева

https://racurs.ua/n157336-ukrainskiy-top-gimnast-propustit-olimpiadu-chto-nashli-u-vernyaeva.html

Ракурс

Украинского гимнаста и чемпиона Олимпийских игр Олега Верняева дисквалифицировали. Он не сможет принять участие в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Верняев получил четырехлетний запрет на выступления из-за мельдония. Об этом олимпийский чемпион Рио-2016, чемпион мира и Европы написал на своей странице в Фейсбук. Верняев подтвердил, что он пропустит Олимпиаду-2020 в Токио, ранее НОК обнародовал список украинских участников Игр-2020.

Верняев намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Комитет по этике в гимнастике принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточная для дисквалификации меня на четыре года, — написал Верняев.

Начало дисквалификации — ноябрь 2020 года. Спортсмен отметил, что не понимает, как запрещенный препарат попал в его организм и напоминает, что это произошло в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме.

Кроме того, он отмечает, что положительным оказался только один тест, а остальные несколько десятков не подтвердили наличие запрещенной субстанции. Поэтому, Верняев обжалует решение Комиссии по этике и призывает не делать окончательные выводы по поводу ситуации.

В январе Верняева временно отстранили от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия пройдет без зрителей — на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.

В декабре 2020 года CAS запретил спортсменам РФ в течение двух последующих лет выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Фактически росиян «выбросили» из двух следующих Олимпиад.