Погода в Украине. Фото: istock

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Погода в Украине станет невероятно жаркой из-за российского антициклона, который будет влиять на большую часть территории Украины.

Местами температура достигнет +39°. Об этом рассказала синоптик Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает «Обозреватель».

По словам синоптика, центр аномального антициклона находится в России. Но это огромное образования способно влиять на погодные условия в Украине. Сообщается, что вторая половина текущей недели может стать самым жарким периодом за все лето.

С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше +35°-+37°, а где +37°, там и +39°, — предупредила синоптик.

Разрушение антициклона можно ожидать не ранее 20−21 июля. В связи с этим максимальные температурные показатели будут наблюдаться не менее чем неделю. В ближайшие дни на западе Украины будет немного прохладнее, так как «российский» антициклон не достает до этой территории страны. Возможны даже небольшие дожди.

Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине сохранится как минимум до 19 июля. Небольшой отдых от высоких температур будет у жителей западных областей, но лишь на несколько дней.

Источник: Обозреватель