Спека в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n157335-pekelna-speka-nasuvaietsya-na-ukrayinu-progriie-do-39.html

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Погода в Україні стане неймовірно спекотною через російський антициклон, який впливатиме на більшу частину території України.

Місцями температура сягатиме +39°. Про це розповіла синоптик Гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає «Обозреватель».

За словами синоптика, центр аномального антициклону знаходиться в Росії. Але це величезне утворення здатне впливати на погодні умови в Україні. Повідомляється, що друга половина поточного тижня може стати найспекотнішою цього літа.

З 15 по 18 липня буде взагалі жесть, вище +35°- +37°, а де +37°, там і +39°, — попередила синоптик.

Руйнування антициклону можна очікувати не раніше 20−21 липня. У зв’язку з цим максимальні температурні показники будуть спостерігатися не менше, ніж тиждень. Найближчими днями на заході України буде трохи прохолодніше, оскільки «російський» антициклон не дістає до цієї території країни. Можливі навіть невеликі дощі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні утримається щонайменше до 19 липня. Невеликий відпочинок від високих температур буде в мешканців західних областей, але лише на кілька днів.

Джерело: Обозреватель